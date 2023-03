Die Schauspieler des TSV Neuhaus proben eifrig den neuen Schwank „Die Gedächtnislücke“ von Bernd Gumbold.

1995 wurde die Theaterabteilung des TSV wieder ins Leben gerufen, und im darauffolgenden März war die erste Aufführung mit dem Stück „Jedem das Seine und mir die Meine“ im Saal des Gasthofes Schmidt ein voller Erfolg.

Die Theatertruppe probt im Sportheim für folgende Aufführung. Franz Kübele (Harald Hasieber), stressgeplagter Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde, ist vom Pech verfolgt. Zuerst vergisst er seinen Hochzeitstag und muss sich die Vorwürfe seiner Frau Helene (Pauline Sitte) anhören. Dann kreuzt, wie jeden Tag, das überkandidelte Ehepaar Silberstein, Ludwiga (Nadine Hoffart) und Heinz-Harald (Andrè Neuper), auf, um sich über den krähenden Hahn, die probende Blaskapelle und die läutenden Kirchturmglocken zu beschweren.

Franz Kübele ist bereit, in allem nachzugeben, aber wie soll er einem Hahn das Krähen verbieten? Die Glocken hingegen will er eigenhändig abhängen. Der Versuch geht allerdings schief und Franz erhält einen Schlag auf den Kopf, der ihm das Gedächtnis für die letzten fünf Jahre raubt.

Diese Situation nutzt der gerissene Amtsdiener Sepp (Hans Neuper) geschickt aus. Zunächst sorgt er für seine Beförderung. Dann löst er die Probleme der Silbersteins auf seine Weise. Auch die Sekretärin Hannelore (Claudia Oppelt) trägt mit einer Heiratsanzeige dazu bei, dass die Lage in der Amtsstube alsbald eskaliert.

Und damit auch alle im Dorf erfahren, was sich dort abspielt, erkauft sich die Schwatzbase Emma (Vroni Grunert) vom Lädchen nebenan die jeweils neuesten, aber nicht unbedingt zutreffenden Gerüchte mit kleinen „Geschenken“. Der kurzweilige Schwank in drei Akten wird in Neuhaus gezeigt. Weitere Figuren sind Anton, Vorsitzender der Musikkapelle und des Kleintierzüchtervereins ( Schauspieler Reiner Tratz), Gottlieb, Professor und überdrehter Psychiater (Manfred Oppelt), Rosalinde, heiratswillige schüchterne Frau (Gabriele Neuper).

Die Vorstellungstermine: Samstag 25. März, 19 Uhr; Sonntag 26. März, 18 Uhr; Freitag, 31. März, 19 Uhr; Samstag 1. April, 19 Uhr; Sonntag, 2. April, 18 Uhr.

Die Aufführungen beginnen am Freitagabend, 24. März, mit einer Benefizveranstaltung für die Bewohner der Laufer Mühle, der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf und der WAB Kosbach.

Karten zu sieben Euro sind bei Rudolf Sitte, Telefon 09195/4473, E-Mail rudolf.sitte@outlook.de erhältlich oder jeden Sonntag ab 17 Uhr im Sportheim. red