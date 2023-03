Adam Hildel, der Ehrenvorsitzende der Turnerschaft Herzogenaurach (TSH) fieberte seit zwei Jahren auf den Jahrestag hin. Seine TSH kann auf 160 Jahre zurückblicken.

Aber die Corona-Pandemie hatte Vereinsfeiern in den letzten beiden Jahren unmöglich gemacht. Nun wurde der Vorstand für Jugend, Kultur und Soziales, Jörg Allerdissen, als „Zeremonienmeister“ für die Durchführung der Nachfeier beauftragt.

Das ging los mit einer Kranzniederlegung für die verstorbenen Mitglieder im Jahr 2022 und musikalischer Begleitung am Totengedenkstein. Über 60 Mitglieder waren gekommen, um die verstorbenen Mitglieder zu ehren und im Anschluss im TSH-Saal an alte Zeiten zu erinnern, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Den Auftakt machte Adam Hildel mit seinem unerschöpflichen Fundus an Geschichten und Anekdoten zu seiner TSH, die er jahrzehntelang treu begleitet hat. Immerhin feiert Adam Hildel heuer seinen 90. Geburtstag. Da kann man schon was erzählen.

Ein Herzenswunsch von Adam Hildel und seiner treuen Wegbegleiterin bei der TSH, Christa Spitzer, war es, den Film vom Bezirksturnfest 1977 noch einmal zu zeigen. Früher war einfach mehr Stimmung, es ging nicht nur um den Sport, sondern auch um das „Drumherum“. Fahnen und Spielmannszüge im „Städtla“, 45 Sportvereine aus Nordbayern feierten drei Tage lang in Herzogenaurach ausgelassen und friedfertig ihr Sportfest.

Bei der Feierstunde im Turnersaal war auch die Stadt durch den Dritten Bürgermeister Michael Dassler und drei Stadträtinnen vertreten. Es gab erwartungsgemäß viel Lob für die Verantwortlichen der TSH, man sei stolz auf den ältesten Verein in Herzogenaurach und den größten Sportverein im Landkreis.

Der gemütliche Nachmittag klang aus bei einem kleinen Imbiss und vielen Gesprächen über die guten alten Zeiten. red