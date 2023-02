Am Samstag, 4. März, 16 Uhr, laden der Vorstand und der Ehrenausschuss die Vereinsmitglieder und Freunde der Turnerschaft Herzogenaurach 1861 (TSH) im kleinen Rahmen zur Nachfeier des 160-jährigen Bestehens des Vereins ein. 2021 musste das Fest pandemiebedingt ausfallen. Aber Adam Hildel, Vorsitzender des Ehrenausschusses und für die TSHler wie der Turnvater Jahn, ließ nicht locker und wollte dies unbedingt nachfeiern. Die Einladung ergeht nun an alle Mitglieder und Freunde der TSH, mitzufeiern.

Treffpunkt ist am Parkplatz, anschließend wird am Totengedenkstein ein Kranz niedergelegt und der in den letzten zwölf Monaten verstorbenen Mitglieder gedacht. Bei einem kleinen Imbiss im TSH-Saal werden Filme und Bilder der vergangenen festlichen Veranstaltungen gezeigt.

Anmeldung erwünscht

Zur besseren Planung der Feier bittet der Vorstand, sich in der Geschäftsstelle der Turnerschaft, Telefon 09132/1054 oder per E-Mail an info@tsherzogenaurach.de anzumelden. red