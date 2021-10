Mit einer Spende von rund 1300 Trinkflaschen unterstützt die VR-Bank Kinder bei der Einschulung.

Insgesamt zehn Schulen im Geschäftsgebiet erhielten dieses Jahr Trinkflaschen – darunter auch die Grundschule in Oberreichenbach. In Kooperation mit der Verkehrswacht erhalten die Kinder an der Schule auch leuchtende Warntrapeze, um auf dem Schulweg und im Straßenverkehr gut sichtbar zu sein.

Mit ihrer Aktion verfolgt die Bank das langfristige Ziel, Schülern einen einfachen Zugang zu Trinkwasser innerhalb von Schulen zu ermöglichen, wie die VR-Bank Uffenheim-Neustadt weiterhin erläuterte. red