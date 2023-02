Schockanrufe, Enkeltricks und falsche Polizisten – das sind nur einige Betrugsmaschen , die besonders für Senioren gefährlich werden können.

Um solchen Vorfällen vorzubeugen, haben Elke Yassin-Radowsky, die Außenstellenleiterin des Weißen Rings, und ihre Schwester die Senioren beim ersten Vortrag des Seniorenbeirats in diesem Jahr über Telefonbetrug und andere Betrügereien aufgeklärt.

Immer neue Maschen

Mit vielen Beispielen haben sie die Tricks und Maschen der Verbrecher aufgezeigt. Wie der Seniorenbeirat in einer Pressemeldung mitteilt, hätte mancher Zuhörer bereits eigene Erlebnisse teilen können. Die Betrüger würden immer neue Maschen anwenden, um mit Druck, Angst und falschen Erzählungen die Opfer unter Druck zu setzen. Ein gesundes Misstrauen, die Möglichkeiten, bei Vertrauenspersonen nachzufragen und um Hilfe zu bitten , seien ein guter Schutz, meinen die Referentinnen. Raten konnten sie den Senioren, keine Fremden in die Wohnung zu lassen, im Zweifel Vertrauenspersonen hinzuzuziehen, kein Geld und keine Wertgegenstände abzugeben, keine Auskünfte an Unbekannte weiterzugeben und im Zweifel über die bekannten Nummern bei der Familie oder Polizei Hilfe zu suchen. Anschließend an die Präsentation diskutierten die Besucher noch über das Thema. Die Referentinnen verteilten Infomaterial und Trillerpfeifen, mit denen man auf sich aufmerksam machen kann.

Kommende Vorträge

Die nächsten Vorträge im Maria-Elisabeth-Schaeffler-Kultursaal sind bereits geplant. Am 23. Februar ist Martin Grauer vom Kreiskrankenhaus Höchstadt zu Gast mit dem Thema „Wie werde ich gesund alt“. Am 23. März kommt Notar Christian Lisch zum Thema „Vererben und Verschenken gut geplant“. Am 27. April spricht Tanja Treibig über „Ambulante Palliativversorgung für Erlangen-Höchstadt“. Beginn ist immer um 19 Uhr. red