Durchwegs positive Rechenschaftsberichte waren in der Jahreshauptversammlung des TSV Höchstadt zu hören. Besonders in der Mitgliederentwicklung konnte Präsident Werner Soßna einen enormen Zuwachs verkünden, so hat der TSV nun 746 Mitglieder.

Erfreulich, so Sportvorsitzender Riedel, sei man im Nachwuchsbereich. Mit acht Teams gab es guten Zulauf, und mit dem ASV Höchstadt und SC Gremsdorf gebe es eine hervorragende Zusammenarbeit.

Viele Kinder im Verein

In seinem umfangreichen Tätigkeitsbericht erläuterte Werner Soßna das 160-jährige Bestehen, was man im kleinen Rahmen abhielt. Im Jugendbereich ist man DFB-Stützpunkt. Zulauf gab es vor allem im Kinderturnen. Hier seien so viele Kinder engagiert wie seit 15 Jahren nicht mehr. Sehr angenommen wird die Reha-Gruppe, meinte Soßna, und es gebe auch eine neue Yoga-Gruppe.

Kassier Cornel Engel kassierte viel Lob für seinen Tätigkeitsbericht, schließlich trugen sich alle Abteilungen selbst und erfreulich konnten Darlehen verkürzt werden. Verbesserungen an Trainingsmöglichkeiten in den Freiflächen sollen geschaffen werden.

Die Geehrten

Für 25 Jahre wurden geehrt Elisabeth Jeßberger, Hans Nägel und Regina Weiss-Baumgärtner; für 40 Jahre Elfriede Geier, Elmar Gerner, Maria Plätzer, Cornelia Riegler, Gerhard Schlee und Gerald Stark; für 50 Jahre Ewald Bechmann; für 60 Jahre Günther Keller; für 70 Jahre Werner Ackermann und 75 Jahre Erhard Badum.

Paul Neudörfer