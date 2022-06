Am vergangenen Sonntag ist der bekannte Höchstadter Schmiedemeister Lorenz Plätzer verstorben. Er war jahrzehntelang in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens der Stadt aktiv. Plätzer war stellvertretender Obermeister der Schmiede-Innung, gehörte 24 Jahre lang der Kirchenverwaltung Sankt Georg an und war von 1984 bis 1996 Mitglied des Stadtrats.

Ein echter Macher

Unter seiner Leitung baute die Schützengilde 1608 die moderne Schießanlage am Kieferndorfer Weg. In seiner Amtszeit als Verwalter des Nikolaibenefiziums wurde das Pfarrzentrum Sankt Hildegund in der Steinwegstraße errichtet.

Für seine Verdienste wurde ihm eine große Ehre zuteil. Der Stadtrat verlieh ihm im Jahr 2004 die Bürgermedaille. Lorenz Plätzer wurde stolze 91 Jahre alt. See