Im Zeitraum von Samstag bis Sonntagabend haben bislang unbekannte Täter einen Transporter der Marke Daimler in Erlangen-Büchenbach entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen . Der anthrazitfarbene Mercedes Sprinter war in der Reuth abgestellt. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag 20.45 Uhr, entwendeten die Unbekannten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ERH – JP 900. Der Transporter hatte einen Wert von etwa 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen , die verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/2112-3333 zu melden.