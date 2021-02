Unbekannte haben am Wochenende sämtliche Netze der Fußballtore auf dem Sportplatz an der Schulstraße in Münchaurach zerschnitten. Die völlig unbrauchbaren Netze müssen erneuert werden. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Darüber hinaus schränken die Täter das ohnehin ausgedünnte Freizeitangebot damit zusätzlich ein.

Die Polizei Herzogenaurach bittet Anwohner und Spaziergänger, auffälliges Verhalten von Besuchern und sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schulstraße am vergangenen Wochenende der Dienststelle zu melden - insbesondere in den Abend- und Nachtstunden. Kontakt per Telefon über 09132 / 78090 und E-Mail an pp-mfr.herzogenaurach.pi@polizei.bayern.de. pol