Tommie Goerz ist ein fleißiger und erfolgreicher Schriftsteller , der mit in Nürnberg und Umgebung spielenden Krimis bekannt geworden ist. Kriminalkommissar Frido Behütuns darf im „Brandsatz“ bereits in seinem zehnten Mordfall ermitteln und daneben gibt es noch Romane wie „Meier“ und „Frenzel“, die ebenso im kriminellen Milieu spielen, und Betrachtungen über originelle Einzelhandelsläden und Wirtshäuser.

Dafür wurde Goerz bereits mit etablierten Preisen ausgezeichnet. Unlängst mit dem „Crime Cologne“ für Frenzel, und bereits letztes Jahr wählte eine Jury „Tante Emma lebt“ als „schönstes Regionalbuch“ aus. „Meier“ bedachte man im selben Jahr mit dem „Friedrich-Glauser-Preis“.

So war Buchhändler Christian Schmidt sichtlich stolz darauf, diesen Erfolgsautor zu einer Lesung bei Bücher-Schmidt in Adelsdorf zu Gast zu haben. Dort las Goerz nicht nur aus diesen Büchern, sondern gab auch seine Bierkellergeschichten und Anekdoten aus dem fränkischen Wirtshausleben zum Besten. So war für kriminelle Spannung und geistreiche Unterhaltung bei dem Leseabend gesorgt.

Der Autor selbst war dabei selber bester Laune, konnte sich aber eine Bemerkung zum Thema „ Regionalkrimis “ nicht verkneifen. Der Begriff sei grundsätzlich problematisch, denn niemand würde ja einen Krimi, der in New York oder Venedig spielt, als Regionalkrimi bezeichnen. Insbesondere die Titulierung von „Meier“ und „Frenzel“ als Regionalkrimi , nur weil sie in Franken spielen, sei ziemlich dreist.

Dass Goerz sich darüber ärgert, kann man ihm nicht verdenken. Denn er schreibt zwar Geschichten, die hauptsächlich in Franken spielen, sie sind aber in einer derart geschliffenen Sprache geschrieben und haben einen solchen literarischen Tiefgang, dass dem der zurücksetzende Begriff „Regionalliteratur“ eher nicht gerecht wird.

Wichtig war es dem Autor darauf hinzuweisen, dass der Erlös des Abends plus zahlreicher Spenden dem Projekt „Sea Watch“ zugute kommt. Eine Initiative, die sich der Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer widmet. Goerz hatte deren Arbeit unter dem Motto „Man lässt keine Menschen ertrinken – Punkt!“ zusammengefasst. Und so äußerte Christian Schmidt sich mit Wohlwollen darüber, nicht nur einen erfolgreichen Schriftsteller in seinen Räumen zu haben, sondern auch einen Menschen, der anderen Menschen Gutes tut.