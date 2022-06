Am Donnerstag, 30. Juni, findet in der Stadtbibliothek Erlangen eine Krimilesung mit Katharina Drüppel statt. Die Erlangerin stellt an dem Abend ihren neuen Regionalkrimi „Tod in Franken “ vor. Der Eintritt an dem Abend ist frei. Die Lesung ist eine Benefizveranstaltung für „Clownprojekt: Klinikclowns in Franken “. Zur Unterstützung des Vereins kann während der Veranstaltung Geld gespendet werden. An einem See bei Erlangen wird die Leiche einer jungen Frau gefunden – es ist die Freundin des suspendierten Hauptkommissars Clemens Sartorius, der schnell zum Hauptverdächtigen wird. Um einer Verhaftung zu entgehen, taucht er in Nürnberg unter. Dabei trifft er auf die Forensikerin Marie Mayfield. Kann sie ihm helfen, den wahren Täter zu finden? Und was hat das alles mit der lange zurückliegenden Ermordung von Sartorius’ Schwester zu tun? Um diese Fragen zu beantworten, muss er tief in eine schmerzliche Vergangenheit eintauchen. Foto: Astrid. M. Hübner