„Was hat der heilige Antonius uns heute noch zu sagen?“ Sehr viel, fand Erzbischof emeritus Ludwig Schick in seiner Festpredigt zum Patrozinium der Sambacher Kirche. Festlich, strahlend, wie der blaue Himmel am Patronatsfest, beging die Sambacher Pfarrei Sankt Antonius Abbas (der Einsiedler) das Fest ihres Kirchenpatrons am 17. Januar.

Zusammen mit dem Alterzbischof als Hauptzelebranten feierten Leitender Pfarrer Albert Müller und Stefan Lunz vom Seelsorgeverband Steigerwald sowie Ewald Thoma, Pfarrer im Ruhestand, den Festgottesdienst. Als Gast feierte Pfarrer Oliver Schütz aus Kirchehrenbach mit der Sambacher Pfarrgemeinde deren Kirchenpatron.

Dass der heilige Antonius auch der Namenspatron des Alterzbischofs ist, war wohl den wenigsten Gottesdienstbesuchern bekannt. Nach dem Wunsch seines Großvaters sei er „Anton Ludwig“ getauft, erklärte Schick.

Antonius gelte als ein Heiliger der Weisheit: Allen, die ihn besuchten, sei er ein weiser Ratgeber gewesen. Die Wüste, in der der Heilige in Abgeschiedenheit von der Welt lebte, sei ein Symbol für Aufbruch, Stille und Konzentration, aber auch für ein gutes Miteinander, denn alleine in der Wüste wäre man ziemlich verloren.

In der Hektik der heutigen Zeit mit ihrer Flut an Informationen wisse der Mensch mitunter kaum noch, was ihm guttue und was schlecht für ihn sei. Weniger reden, mehr nachdenken und beten sei ein guter Rat – ganz im Sinne des heiligen Mönchsvaters Antonius.

Weil der heilige Antonius als Patron der Landwirte und Tiere verehrt wird, findet alljährlich am Nachmittag des Patronatsfestes auf dem Kirchplatz eine Tiersegnung statt. Eingeführt hat sie der ehemalige Sambacher Pfarrer Egmont Topits. Bevor er die Tiere segnete, wies Stefan Lunz, Priester im Seelsorgeverband, darauf hin, dass der Mensch Verantwortung trage für die ihm anvertrauten Tiere.