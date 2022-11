„Die Reise zum Mittelpunkt des Waldes“ ist Titel einer Aufführung im Erlanger Theaterbus. Es ist eine Geschichte von Finn-Ole Heinrich für Kinder ab acht Jahren. Damit macht der Theaterbus Station auf dem Herzogenauracher Weihnachtsmarkt.

Zum Inhalt: Ein Wissenschaftler hat sich mitten in der Wildnis vom berüchtigten Reuber (mit eu!) überfallen lassen, um dessen Lebensweise zu untersuchen. Als unbeholfener Reuber-Praktikant erfährt er jede Menge über den Wald, den Reuber und sich selbst.

Karten an der Tourist-Info

Regie führt Franziska-Theresa Schütz, es spielt Ralph Jung. Termine sind Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, jeweils um 14 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt Herzogenaurach , am Standort in der westlichen Hauptstraße. Karten gibt es online oder an der Tourist-Info in Herzogenaurach , Hauptstraße 23. red