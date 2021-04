Der Eindruck trügt. Wenn auch das Schnelltestzentrum direkt neben der Brauereiwirtschaft Heller steht, in die Kultbrauerei kommt man trotz negativem Coronatest noch nicht hinein. Zum Bedauern des einen oder anderen Getesteten. Die Lokale haben noch nicht offen. Sehr wohl aber eine Reihe an Geschäften in Herzogenaurach , die über diese Möglichkeit froh sind, wenn auch einer „echten Öffnung“ entgegengesehnt wird.

„Es gibt einen netten Nebeneffekt, den wir beobachten“, sagt Stadtmarketing Chefin Judith Jochmann. „Wir haben einige Gäste von den Outlets, die nun in die Stadt kommen.“ Irgendetwas Gutes muss Corona doch haben. Überlegt die Stadt doch bereits seit Jahren, wie man dieses Publikum in das Herz der Stadt ziehen könnte. Die Coronatests schaffen es nun. Aber dafür ist der Container gar nicht vorrangig da.

Ein negativer Corona-Test ist seit dem 12. April nicht nur in den Schulen Pflicht, teilt Jochmann mit. Aufgrund des zwischen 100 und 200 liegenden Inzidenzwertes im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist derzeit auch bei Click&Meet-Angeboten im Einzelhandel ein entsprechend negatives Testergebnis vorzuweisen. Dafür wurden die Testkapazitäten in Herzogenaurach nochmals deutlich aufgestockt. Zu einem „Hotspot“ entwickelte sich der Testcontainer vor der ehemaligen Beyschlag’schen Apotheke . Georgios Halkias, selber Apotheker und Eigner der Apotheke am Markt, vermeldet: „135 Testungen waren es heute – davon keiner positiv.“

Mitarbeiter gesucht

Er hält das Engagement an dieser Stelle für wichtig, da es die Möglichkeit gibt, sich ein Stück freier zu bewegen. „Ich mache selber mit, weil ich auch sicher sein will, dass die Prozesse laufen“, erklärt er. Die Gespräche zeigen, dass die Menschen, die sich testen lassen, einfach einkaufen wollen. Vermutlich braucht er bei der Ausweitung dieses Bereiches noch ein paar Mitarbeiter mehr. „Diese müssen keine Apothekerinnen sein, einfach bei mir melden.“ Wenn auch medizinische Vorkenntnisse gut sind, sei es keine Bedingung. „Das Anmelden am Computer kann jeder machen, für das Testen gibt es eine kurze Schulung.“

Uschi Hasslauer bestätigt, dass alles sehr unkompliziert, vor allem schmerzfrei sei. „Da muss man keine Befürchtungen haben“, sagt sie. Ihr Grund für die Testung: „Es ist schönes Wetter, ich habe Urlaub und ich muss in das eine oder andere Geschäft.“ Ihr Mann wirft lachend ein: „Fliesengeschäft!“ Was aber wohl eher sein Wunsch, denn ihre Vorstellung vom Shoppen in der Innenstadt ist.

Jochmann sagt, dass man an dieser Stelle letztlich die Ansagen des Landtages umsetze. Das heißt in der Folge: Wer einkaufen will, muss sich testen lassen. „Das Testergebnis liegt in 15 Minuten vor und kann per E-Mail übermittelt werden“, sagt sie. Oder man wartet das Ergebnis ab. Die Tests sind für alle, also nicht nur Herzogenauracher. Das Ergebnis ist nach den derzeitigen Bestimmungen 24 Stunden gültig, dann muss es einen neuen Test geben. Ein wenig Öffnung, ein wenig Freiheit – auch wenn so manches Lokal, wie der Heller, dennoch zubleiben muss.