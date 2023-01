Bei der Solidarität Herzogenaurach wurde geehrt: Elf Jubilare, darunter ein Ehrenmitglied, bringen es auf insgesamt 570 Jahre Vereinszugehörigkeit.

Auch im Sport war die „Soli“ erfolgreich. Neben der mittelfränkischen gab es auch Podestplätze bei der bayerischen Meisterschaft, dem Bayernpokal, dem Bayern-Cup-Finale sowie dem RKB-Bundespokal.

Das Team der Kunstradfahrer ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Alina Christ, Celina Drebes und Lukas Lisbourne zählen durch die coronabedingten Trainingsausfälle immer noch zu den Anfängern. 2022 sind sie aber auch bei den Bezirksmeisterschaften gestartet. Hier gab es für Lisbourne Platz 1. Auf Platz 2 landete Isabel Lisbourne, und Bronze konnte Jan Worgitzki ergattern. Für Julia Weber gab es ebenfalls Platz 2. Weber ist bei den meisten Meisterschaften gestartet und erreichte beim Bayern-Cup-Finale den dritten Platz.

Für Konstantin Pfeiffer gab es beim Bayern-Cup-Finale Gold, bei der Bayerischen Meisterschaft hatte er das Treppchen knapp verfehlt. In seiner Altersklasse musste er allerdings schon auf Landesebene gegen den amtierenden Weltmeister Lukas Kohl antreten. Auch im Einradfahren konnte die „Soli“ einige Erfolge verzeichnen.

Die Schülermannschaften standen nach langer Corona-Pause auch wieder auf dem Treppchen, sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene beim Bayernpokal. Die Vierermannschaft von Trainerin Denise Sonne erreichte Platz 3 beim Bayernpokal. Auch der Sechser mit Aadhya Chillakuru, Junxi Jessie Chu, Clara Deutschmann, Lara Krämer, Ida Schönfelder und Leni Schönfelder schlug sich wacker. Bei den Bezirksmeisterschaften holten sie Gold.

Die zweite Schülermannschaft wird von Sabrina Frötsch trainiert. Der Vierer startete in wechselnder Zusammensetzung und schaffte es beim Bayernpokal auf Platz 2. Im Sechser starteten Anna Deutschmann, Ana Maria Radu, Sophia Reiche, Philipp Richter, Amelie Schmidt und Sinja Steinbauer. Auch hier waren sie erfolgreich und holten Gold im Bayernpokal.

Für die Elitemannschaft der „Soli“ starteten Hannah Denzlinger, Sabrina Frötsch, Laura Linsenmeyer, Alina Mayer, Janina Opel , Hannah Paulick, Hannah Schober und Marie Paulick unter Trainer Ralf Wenisch in wechselnder Besetzung. Die Mannschaft absolvierte 2022 die meisten Meisterschaften, trainierte zweimal intensiv im Trainingslager Oberhaching und fuhr insgesamt über 3000 Kilometer. Die zweite Vierermannschaft holte zweimal Silber bei den bayerischen Meisterschaften sowie den Internationalen Elsass Open.

Die erste Vierermannschaft schaffte es unter die 22 Mannschaften, die an der Deutschen Meisterschaft starten durften. Für sie gab es außerdem Gold in Frankreich und Silber beim RKB-Bundespokal.

Auch im Sechser-Einradfahren war die Elite erfolgreich. Sie schaffte Platz 2 bei den bayerischen Meisterschaften, Platz 7 bei den deutschen Meisterschaften. Außerdem gab es Silber im RKB-Bundespokal und Gold bei den Internationalen Elsass Open.

Neben den Sportlern wurden auch die Jubilare geehrt: für 25 Jahre Helmut Felgel und Klaus Grumann, für 40 Jahre Daniela Bartens, Ottilie Weiß und Roland Koch . Markus Thaler ist bereits seit 60 Jahren Mitglied und Konrad Grumann seit 65 Jahren. Zu seiner aktiven Zeit als Sportler wurde er im Sechser-Einrad vier Mal deutscher Meister .

Ebenfalls 65 Jahre Mitgliedschaft weist Ehrenmitglied Karl Grumann auf. In jungen Jahren war er sehr erfolgreich als Sportler. Er wurde drei Mal deutscher Meister im Sechser-Einrad, zwei Mal im Vierer und ein Mal deutscher Meister im Sechser-Steuerrohr. Er wurde mit dem Einrad in Gold ausgezeichnet und ihm wurde 1989 die Ehrenmedaille in Bronze für die 25. Teilnahme an deutschen Meisterschaften verliehen. Jahrelang trainierte er auch die Sportler der „Soli“ Herzogenaurach und war auch in der Verwaltung aktiv. Seit 2020 ist er Ehrenmitglied.

Günter Leuchtenberger wurde für 70 Jahre geehrt. In den Anfangsjahren gab es einen Ortsverband Niederndorf der „Soli“. Als dieser aufgelöst wurde, kam Leuchtenberger nach Herzogenaurach und ist dem Verein treu geblieben. Ebenfalls für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden Meta Maier und Helmut Welker geehrt. Pia Wenisch