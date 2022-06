Bei wundervollem Sommerwetter startete am Samstag die „Sundowner“-Open-Air-Reihe im Höchstadter Wellenfreibad. Die Höchstadter Formation „Acoustek“ mit der stimmgewaltigen Frontfrau Judith Beuschel brachte die Zuschauer mit virtuosen Unplugged-Interpretationen bekannter Rock-Klassiker, Folk-, Funk- und Popsongs in Stimmung, so dass die kleine Tanzfläche vor der Bühne schnell gefüllt war. Weiter geht es am Samstag, 25. Juni, ab 21 Uhr mit Classic Blues und Rock von „Tricky Mojo“ und Rock-Klassikern von „Reline 4“. Karten für 12 Euro gibt es im Infobüro der Fortuna Kulturfabrik , in der Bücherstube am Vogelseck und unter www.fairetickets.de. Foto: Susanne Bayer