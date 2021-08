Am Sonntag, 15. August, spielt ab 20 Uhr „Clementina Canta“ einen Tangoabend im Schlosshof Höchstadt in Fortführung der Sundowner-Konzerte der Stadt Höchstadt . Neben Clementina Culzoni, die das Lebensgefühl des Tango Argentino auf ihre eigene Weise besingt, und Gerd Semle auf dem Akkordeon wird auch ein besonderer Gast zu hören sein: Gervasio Culzoni (Foto) komplettiert das Tango-Trio, welches dem Publikum ein Programm voller Leidenschaft und tiefer Emotionen, aber auch frivol-freche und satirische Elemente auf musikalische Weise servieren will. Der ASV Höchstadt kümmert sich um die Verköstigung. Weiterhin hat der ASV angekündigt, dass es bereits am Sonntagvormittag von 9 bis 13 Uhr im Schlosshof einen Weißwurstfrühshoppen geben wird. Außerdem werden Kaffee und Kuchen von der Damengymnastikabteilung angeboten. Der Eintritt an diesem Sonntagmorgen ist frei. Weitere Informationen unter www.fortuna-kulturfabrik.de. Foto: PR