Mit einem Grillfest für die ganze Familie ist im Kursana-Domizil Herzogenaurach der „Internationale Tag der Pflege “ gestaltet worden. Der weltweite Aktionstag erinnert jedes Jahr an den Geburtstag der britischen Krankenschwester und Pflege-Pionierin Florence Nightingale und macht auf die Leistung aller Pflegekräfte aufmerksam.

„Zauberhafte Perspektiven“ lautete in diesem Jahr das Motto zum Tag der Pflege . Wie Kursana-Domizil in einer Pressemitteilung erklärt, sei in Form eines Zauberwürfels, den alle Mitarbeitenden zusammen mit einem großen Dankeschön für ihre wichtige Arbeit erhalten haben, dieser Name Programm geworden. Denn genau wie der Würfel, biete der Pflegeberuf bei allen Herausforderungen viele schöne und facettenreiche Seiten. „Pflegen ist für mich eine wichtige und sinnstiftende Aufgabe und noch dazu abwechslungsreich“, wird Johanna Bunzelt, Auszubildende im Domizil Herzogenaurach , zitiert. „Ich mag es, mich um ältere Menschen zu kümmern, und bekomme dabei so viel zurück. Mein Arbeitsplatz ist mir sicher. Und wenn ich mich weiterbilde, kann ich noch viel erreichen.“

„Die Würdigung der Pflegenden ist wichtiger denn je“, betont Joanna Zwerenz, Direktorin im Domizil Herzogenaurach . „Menschen wollen in ihrem Beruf einen Sinn erkennen und Wertschätzung erfahren.“ red