Nach einjähriger Verzögerung durch die Pandemie feiert der SV Steppach in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Heute zähle der Verein rund 400 Mitglieder, informierte Vorsitzender Manfred Schleicher. Im Rahmen eines Ehrungsabends im Sportheim zeichnete der Vorstand eine ganze Reihe von Mitgliedern für 50 und mehr Jahre Treue zum Sportverein aus.

Die Begeisterung bei der Gründung des Vereins sei damals „überschwänglich“ gewesen, ist in der Vereinschronik zu lesen. Auf Initiative des damaligen Steppacher Arztes Dr. Kurt Hofer hatten am „Hagelfeiertag“, dem 21. Juni 1962, einige fußballbegeisterte Männer die Gründung eines Sportvereins beschlossen. Die eigentliche Geburtsstunde des Vereins war nur wenige Tage später am 30. Juni. Zur Gründungsversammlung „beim Posthalter“, der ehemaligen Gastwirtschaft, hatten sich bereits 70 Mitglieder für den neuen Verein eingetragen. Gastwirt Karl Seubert habe sich sofort bereit erklärt, seine „am Dorf angrenzende Wiese“ als Fußballplatz zur Verfügung zu stellen.

„Bullenstall“ wird zum Sportheim

Am 5. August 1962 fand dort das erste Match statt – ein Freundschaftsspiel gegen die DJK Vorra mit einem Endstand von 1:4. Der heute 80-jährige Gottfried Schwarm ging als erster Steppacher Torschütze in die Annalen des Vereins ein. Im Jahr 1973 wurde der an den ersten Sportplatz angrenzende „Bullenstall“ der Gemeinde zum Sportheim umgebaut. Der allgemeine Tennisboom der 80er Jahre griff auch auf den SV Steppach über: Eine Tennisabteilung wurde ins Leben gerufen und Tennisplätze wurden gebaut.

89 Mitglieder spielten im Mai 1989 darauf ihre ersten Bälle. Vom TV Adelsdorf wurde das Vereinsheim erworben und in Eigenleistung mit roten Dachziegeln und neuen Sanitäranlagen ausgestattet. In der Ära des Vorsitzenden Friedrich Pfeiffer konnte der heutige „neue“ Sportplatz mit Vereinshaus gebaut werden. Über Jahre hinweg wurde im Sportverein – mit großem Erfolg – auch Theater und Tischtennis gespielt. Höhen und Tiefen gab es immer wieder im Fußball. Aktuell hat sich der SV Steppach mit Vereinen aus der Umgebung zu Spielgemeinschaften zusammengeschlossen.

Neben Fußball und Tennis verfügt der SV Steppach heute über ein breites Angebot an Aktivitäten. Dazu zählen vor allem diverse Fitnessgruppen, die von den Damen im Verein selbstständig organisiert werden. Unter anderem sind Latin Dance, Steppen, Kinderturnen, Bauch-Beine-Po-Training oder auch Hiit (High Intensity Intervall Training) Teil des Programms.

Sport für Mensch und Hund

2007 ist der Verein sogar „auf den Hund gekommen“. In schöner Regelmäßigkeit finden zu Pfingsten auf dem Sportgelände Agility-Hundeturniere statt, die von Hundebesitzern samt ihren Tieren aus ganz Europa besucht werden.

Evi Seeger