An Halloween gibt es für Kinder nichts Schöneres, als verkleidet durch die Straßen zu ziehen und an den Häusern, die teilweise richtig gruselig geschmückt sind, zu läuten und zu rufen: „Süßes oder Saures!“ In Adelsdorfs Wohngebiet „Seeside“ leben meist junge Familien, und so war am Montagabend dort viel Gespenstisches zu erleben. Erfolgreich verlief die Aktion auch für die Mädchen Marie-Luise, Tamia und Emilia. Die drei Achtjährigen bekamen von der Vampirmutter bereitwillig Süßes ausgehändigt. Foto: Johanna Blum