Die Mitglieder des Erlanger Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses haben sich in ihrer Dezembersitzung für eine Haltestelle der Stadt-Umland-Bahn (Stub) im Bereich der Straße Am Europakanal ausgesprochen. Zudem wird dem Zweckverband Stadt-Umland-Bahn empfohlen, an der Haltestelle eine Park+Ride-Anlage für zunächst 100 Pkw-Stellplätze zu planen.

Zusätzlich sind Fahrradabstellanlagen und weitere Verknüpfungen verschiedener Verkehrsmittel vorzusehen. Das berichtet der Erlanger Rathaus-Report.

Eine Stub-Haltestelle Am Europakanal zwischen der Überquerung Europakanal und der bisherigen Bushaltestelle Würzburger Ring läge somit zentral zwischen den geplanten Stub-Haltestellen Schulzentrum-West und Odenwaldallee, um einerseits die Erschließungswirkung Richtung Würzburger Ring und dem Klinikum am Europakanal zu ergänzen sowie andererseits angestrebte wirtschaftliche und städtebauliche Ziele zu fördern.

„Die Park+Ride-Anlage soll insbesondere aus dem nordwestlichen Landkreis einpendelnde Verkehrsströme sowie auch den Verkehr der Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels und der Hochhäuser im Bereich Am Europakanal aufnehmen“, stellte Erlangens Baureferent Josef Weber in der Sitzung fest. red