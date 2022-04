Nach den Kanalbauarbeiten im vergangenen Jahr wird die Eckersbacher Straße 2023 wieder zur Baustelle . Die Kanalbauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Erst nach Erledigung der Tiefbauarbeiten machte der Ausbau der Straße Sinn. Im nächsten Jahr soll er nun über die Bühne gehen.

Dann kann auch das neue Wohngebiet kommen, das auf der Höhe der Eckersbacher Straße entsteht. Mit dem bereits rechtskräftigen Bebauungsplan „Steinberg III“ weist die Stadt Baugrundstücke für 29 Einfamilien- und fünf Mehrfamilienhäuser aus. Das rund drei Hektar umfassende Areal oberhalb der Hans-Schramm-Straße werde zur Zeit erschlossen, war aus dem Rathaus zu hören.

Wie Bürgermeister Johannes Krapp in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte, ist allein der Ausbau der Eckersbacher Straße (ohne Kanalbaukosten) auf 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Die Ausbauplanung – beginnend an der Einmündung in die Staatsstraße bergaufwärts bis nördlich des Feuerwehrhauses – stellte in der Sitzung ein Ingenieur des Bamberger Tiefbaubüros Weyrauther vor. Erneuert und neu gestaltet werden demnach neben Fahrbahn und Gehweg auch der Umgriff des Feuerwehrhauses und der Bereich um die Wertstoffcontainer. Die Bushaltestelle soll im Zuge des Ausbaus behindertengerecht gestaltet werden.

„Ein Knackpunkt“ sei der Bahnübergang, sagt Krapp. „Wir hätten den Bahnübergang gerne etwas aufgeweitet“. Die Abstimmung mit der für die Strecke zuständigen Bayerischen Regionaleisenbahn gestalte sich jedoch nicht einfach. „Wir versuchen aber trotzdem, noch etwas zu erreichen“, so Krapp.

Immerhin hat die Stadtverwaltung Hoffnung auf staatliche Zuwendungen. „Im Idealfall“ könnten für den Straßenbau 800.000 Euro an Zuschüssen fließen. Die Straße habe durchaus übergeordnete Bedeutung, betont der Bürgermeister. Wie stark sie tatsächlich befahren wird, soll jetzt durch eine Verkehrszählung nachgewiesen werden.