Anna und Josef Dotterweich haben ein besonderes Jubiläum gefeiert: Das Paar blickt auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück und feierte somit seine diamantene Hochzeit . Zusammenhalt und Einigkeit standen in ihrer Beziehung immer an oberster Stelle und sind für sie ein gutes Rezept für eine glückliche Ehe. Angefangen hat alles in Gremsdorf , wo sich das Paar bei einem Tanzabend kennenlernte. Die beiden gründeten eine Familie im elterlichen Anwesen des Ehemannes in Hirschbrunn. Die Arbeit in der Landwirtschaft teilten sich die Ehepartner . Insgesamt bekamen sie vier Kinder. Mittlerweile sind noch drei Enkel und ein Urenkel hinzugekommen. Als aktiver Feuerwehrmann brachte sich Josef Dotterweich in das Gemeinschaftsleben in Hirschbrunn ein.

Neben der Familie gratulierte auch der Bürgermeister von Burgebrach, Johannes Maciejonczyk, in seiner Funktion als stellvertretender Landrat im Kreis Bamberg und wünschte beiden viel Gesundheit. red