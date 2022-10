16 Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus haben die Prüfung für das Abzeichen Kinderflamme Stufe 1 und 2 erfolgreich abgelegt. Die Kinder absolvierten verschiedene Aufgaben im Bereich Feuerwehr, Brandschutz und Erste Hilfe.

Zum Wassertransport traten die Sechs- und Siebenjährigen, und zur T-Shirt-Wanderung die Acht- und Neunjährigen bei der Teamaufgabe an. Alle Fragen wurden bei der Flamme Stufe 1 mündlich und bei der Flamme Stufe 2 schriftlich hervorragend beantwortet.

Kommandant dankt

Schon vor den Sommerferien wurde die Kinderflamme Stufe 3 abgenommen. Die ältesten, also die Zehn- und Elfjährigen, hatten die Prüfung für das Abzeichen mit großem Erfolg bestanden und sind jetzt mit Feuereifer bei der Jugendfeuerwehr dabei.

Kommandant Patrick Sorger bedankte sich bei allen, „die uns bei den Gruppenstunden und auch bei der Abnahme des Abzeichens unterstützt haben.“ Ein besonderer Dank ging an Bürgermeister Karsten Fischkal, den Jugend-Kreisbrandmeister Christian Bühl sowie an die stellvertretende Kommandantin Nadine Burkhardt und an die Vorstandsvorsitzende Waltraud Burkhardt für ihr Kommen und die große Unterstützung. jb