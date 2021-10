Else und Adolf Haller, die in der Hans-Schramm-Straße Goldene Hochzeit feierten, haben ein bewegtes Leben hinter sich. In Usbekistan, nahe der Hauptstadt Taschkent lernten sich die beiden Russlanddeutschen kennen. Im Alter von 22 und 18 Jahren schlossen sie den Bund fürs Leben. Anfang 1990 siedelten sie nach Deutschland aus. Über verschiedene Stationen kam die Familie im August 1995 in den Steigerwald, wo sie in Schlüsselfeld eine neue Heimat fand. Sechs Kinder und zehn Enkelkinder hat das Jubelpaar.

Das elfte Enkelkind wird zu Beginn des neuen Jahres das Licht der Welt erblicken. Oma Else freut sich schon sehr darauf. Sie bringt sich ohnehin stark in die Betreuung ihrer Enkelkinder ein. Ihr Mann Adolf verbringt nach einem Berufsleben als Lkw-Fahrer, Schmied und Maurer seine Zeit am liebsten mit Arbeiten im häuslichen Garten. See