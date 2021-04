Noch rätselhaft ist die Motivation eines Unbekannten, der im Laufe der vergangenen Woche in ein umzäuntes Grundstück in der Hindenburgstraße eindrang und dort einen stillgelegten Pkw malträtierte. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.