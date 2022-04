Zum Thema „ Bürgerentscheide wegen der Südumfahrung Niederndorf-Neuses“:

Wer für den Entwurf des Stimmzettels für die Bürgerbescheide verantwortlich ist, hat einen massiven Aufklärungsbedarf. Sehr viele Bürger, Familien und auch wir finden ihn unverständlich. Der Vordruck beinhaltet eigentlich drei eigenständige Stimmzettel . Es müssten daher korrekterweise drei einzelne Stimmzettel sein: einer für das Ratsbegehren, einer für das Bürgerbegehren und einer für die Stichfrage. Die Stichfrage ist überflüssig wie ein Kropf. Die Formulierung ist maximal missverständlich.

Die Entscheidung wird mit einem „Ja“ oder „Nein“ beim Rats- oder Bürgerbegehren gefällt. Das heißt: Der Stimmzettel ist zu 100 Prozent gültig, sofern nur ein Kreuz beim Bürger- beziehungsweise Ratsbegehren gemacht wird, denn der Stimmzettel zur Stichfrage ohne Kreuz beeinflusst nicht das Wahlergebnis.

Seltsam und merkwürdig ist auch, dass das Ratsbegehren an erster Stelle steht. Anscheinend sind die Bürgerstimmen nicht so wichtig. Unter dem Deckmantel der Bürgerentlastung beim Ratsbegehren – es hört sich so viel besser an – soll die Strukturmaßnahme Südumfahrung durchgeführt werden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass weit über 50 Millionen für die Bürger in Niederndorf und Neuses ausgegeben werden sollen. Alles wäre Schnee von gestern, hätte man beim Wundermittel „Wachstum, Wachstum, Wachstum um jeden Preis“ die Folgen der Verkehrsströme mit einbezogen.

In der Vergangenheit gab es genug Möglichkeiten, der Firma Schaeffler und den Bürgern, die an den Einfallsstraßen leben, zu helfen. Die Alternativen sind alle noch umsetzbar. Ich denke da zum Beispiel an die Untertunnelung beim Erlanger Bahnhof für die Stub (Stadt-Umland-Bahn). Alles ist machbar, man muss es nur wollen und nicht den Weg des geringsten Widerstandes gehen.

Auf keinen Fall darf die Natur zerstört und durchschnitten werden. Wir wollen uns nicht in unseren Ausgleichsflächen bei Ansbach und Feuchtwangen erholen, sondern bei uns. Unsere Nachkommen werden es uns danken.

Marga und Peter Schaufler

Niederndorf