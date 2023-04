Über 150 Kinder und Jugendliche waren zu Beginn des Jahres als Sternsinger unterwegs. An zwei Tagen im Januar ging es in Höchstadt mit knapp 100 jungen Menschen in 27 Gruppen von Haus zu Haus. Auch in Sterpersdorf, Gremsdorf und Etzelskirchen zogen 56 Sternsinger am Dreikönigstag durch die Ortsteile. Insgesamt sammelten die Kinder und Jugendlichen über 35.000 Euro, die den Projekten des katholischen Kindermissionswerkes für die Stärkung von Kinderrechten in Indonesien zugute kommen. Als Dank erhielten die Sternsinger nun einen Ausflug geschenkt.

Im Museum der Missionsbrüder von Bug bei Bamberg konnten die Kinder und Jugendlichen Einblicke in die Arbeit des Ordens in Paraguay, Bolivien, Ghana und Indien gewinnen. Der Prior des Ordens, der indische Bruder Michael Shantivagil, begleitete die Gruppe durch das Missionsmuseum. Die vielen Eindrücke von den Lebensumständen der Menschen in armen Ländern und von der lebendigen Glaubenspraxis trotz Armut und Entbehrung nahmen die jungen Menschen mit nach Hause.

Dort erwartete sie eine Einladung von Bürgermeister Gerald Brehm , der den Sternsingern das Eisstadion für Spiel und Spaß zur Verfügung stellte. Das Erfreulichste am Ende des Tages: Alle Sternsinger wollen auch im kommenden Jahr den Neujahrssegen bringen und wieder für den guten Zweck um Spenden bitten. Nr