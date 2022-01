In diesem Jahr kam eine Gruppe der Pfarrei St. Magdalena, begleitet von Pastoralreferent Thomas Matzick, ins Interimsrathaus und schrieb den Segen mit Kreide „20*C+M+B+22“ symbolisch für die ganze Stadt an die Tür des Bürgermeisteramts. Außerdem brachten sie den Segensaufkleber an der Eingangstür des Interimsrathauses an. Das teilt Bürgermeister German Hacker mit. Hacker sagte herzlichen Dank für den Besuch der Sternsinger und das große Engagement der Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Texten und Liedern eine wertvolle Aktion gerade unter den aktuellen Bedingungen unterstützten. red