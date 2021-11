Einmal im Jahr bietet der Erlanger Tourismus- und Marketing-Verein die Führung „Sterbekultur und Totenkult“ an. Am Sonntag, 7. November, ist es wieder soweit.

Erste Station ist der Neustädter Friedhof . Nachdem der Friedhof für die Neustadt Erlangen errichtet worden war, wurden hier sowohl Protestanten , Katholiken als auch Reformierte bestattet . Hier sind nicht nur die Gräber berühmter Erlanger Familien zu finden, der Friedhof zeigt durch die Gestaltung und das Material seiner Grabsteine auch eine Entwicklung in der Sterbekultur in Erlangen und gibt Auskunft über den sozialen Status der Toten und der Angehörigen . Weiter geht es zum Friedhof der reformierten Gemeinde, bevor die Tour am Ehrenfriedhof endet.

Informationen und Preise

Die Führung dauert 90 Minuten und kostet acht Euro für Erwachsene , Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro. Es besteht keine generelle Maskenpflicht, jedoch sollte für Stationen in Gebäuden ein Mund-Nasen-Schutz mitgebracht werden. Die 3G-Regel ist bei Stationen in Innenräumen zu beachten. Treffpunkt zur Führung ist am Sonntag um 15 Uhr am Eingang der Neustädter Friedhofskirche, Äußere Brucker Straße.

Alle Informationen finden Interessierte auch im Internet auf www.erlangen.info/stadtfuehrungen. red