Stephan Doll ist als Regionsgeschäftsführer wiedergewählt worden. Eine Mehrheit von 84 Prozent der Delegierten bestätige Doll an der Spitze des DGB Mittelfranken , wie der Deutsche Gewerkschaftsbund mitteilte.

Im Rahmen der 22. ordentlichen Bezirkskonferenz des DGB Bayern in Würzburg haben die Delegierten der acht DGB-Mitgliedsgewerkschaften Stephan Doll in seinem Amt als Regionsgeschäftsführer des DGB Mittelfranken für weitere vier Jahre bestätigt. Doll geht damit in seine vierte Amtszeit.

Doll sagte nach der Wahl: „Es freut mich, dass die Arbeit des DGB Mittelfranken von den Delegierten der Mitgliedsgewerkschaften in dieser Weise anerkannt wurde. Jetzt geht es darum, nach vorne zu schauen und gemeinsam mit unserem neuen Vorsitzenden Bernhard Stiedl die Herausforderungen für den DGB anzugehen. Kommunale Vergabeordnungen, Transformation der Wirtschaft in der Metropolregion, der Kampf gegen Rechts und die Unterstützung der Gewerkschaften bei den anstehenden Betriebsratswahlen sind nur einige der wichtigen Themen, die wir gemeinsam mit dem Team des DGB Mittelfranken bearbeiten werden“, erklärt Stephan Doll.

Der neu gewählte Vorsitzende des DGB Bayern , Bernhard Stiedl, gratulierte zu der Wahl: „Die Wiederwahl von Stephan Doll ist ein Beleg für die hervorragende Arbeit, die er seit vielen Jahren in Mittelfranken leistet. Gerade die Arbeit des DGB in den Regionen wird immer wichtiger. Die Transformation der Arbeitswelt und die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge finden vor Ort in den Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen statt. Dort müssen wir Lösungsansätze entwickeln, um den Wandel und die Zukunftssicherung im Sinne der Beschäftigten zu gestalten. Ich freue mich, in den kommenden Jahren diese Aufgabe mit den Regionsgeschäftsführer*innen und den Mitgliedsgewerkschaften anzugehen“, betonte Stiedl. red