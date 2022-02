Am vergangenen Samstag waren die Adelsdorfer – nach einem Jahr Corona-Zwangspause – endlich wieder einmal zum Kesselfleischessen eingeladen. Natürlich konnte man coronabedingt nicht wie üblich in einem Gastraum bei Bier und netten Gesprächen seine Lieblingsspeise genießen.

Die rettende Idee

Tim Scheppe kam die rettende Idee: „Wir probieren es mal mit einem Kesselfleisch-Drive-in.“ Etwa 150 Kesselfleisch-Fans hatten sich schon im Vorfeld angemeldet und rechtzeitig ihre Töpfe abgegeben. Ab 10.30 Uhr war dann der Drive-in eröffnet. Auch Waldemar Schmidt, ein Schlachtschüsselfreund, saß geduldig in seinem Auto und wartete bis er dran war. „Ich gehe überall hin, wo Kesselfleisch angeboten wird. Sei es hier, sei es in Neuhaus oder auch bei der Feuerwehr in Adelsdorf . Kesselfleisch esse ich für mein Leben gern!“, verrät er schmunzelnd und empfängt den dampfenden Topf durch das Fenster. „Guten Appetit!“, wünscht Scheppe.

Mit vielen freiwilligen Helfern und Metzger Matthias Steger hatte er schon am Freitagnachmittag mit den Vorbereitungen begonnen und war dann bereits am frühen Samstagmorgen auf den Beinen. Die zwei Kessel mussten angeschürt, das Fleisch zerkleinert, Blut- und Leberwürste bereitet sowie die Portionen verteilt werden und mehr. Dabei kam die eifrige Mannschaft ganz schön ins Schwitzen.

Für den Genuss daheim

Auch Fahrradfahrer und sogar Fußgänger stellten sich in der immer länger werdenden Schlange an und freuten sich auf das leckere Essen für den Genuss daheim. „Mir hat’s einfach noch besser gefallen, wenn mer alle zammgehockt sind, egal ob bei der Feuerwehr oder im DJK-Heim. Des fehlt mer scho!“, erklärte Marie Dresel bedauernd beim Abholen.

Die Kesselfleischliebhaber geben jedoch die Hoffnung nicht auf und bauen auf ein „Kesselfleisch-Sit-in“ spätestens im nächsten Jahr.