Der Verein Spielraum Kultur Hemhofen Röttenbach freut sich, dass Kulturveranstaltungen jetzt wieder möglich sind, und beginnt das Jahr 2022 mit einer seiner Lieblingsbands, der Gruppe „Luz Amoi“ mit ihren überaus hörenswerten, musikalisch herausragenden Stücken und einer Schar professioneller Musiker, die bereits mehrfach das Publikum in den Bann gezogen haben. Das Konzert findet am Samstag, 26. Februar, 20 Uhr, in der Lohmühlhalle in Röttenbach statt. Der Kartenvorverkauf erfolgt ausschließlich über www.frankentips.de. Die Gruppe hat melancholische Landler und treibende Polkas genauso im Gepäck wie jazzige Jodler, erdige Zwiefache und Lieder im bayerischen Songwriter-Stil. Alles aus eigener Feder – kreativ und innovativ, traditionsbewusst und modern. Foto: Veranstalter