Zur Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins „Sängerlust Zentbechhofen“ begrüßte Vorsitzender Manfred Hahn eine Reihe von aktiven Mitgliedern , darunter Chorleiter Vitus Kramer, im Feuerwehrhaus von Förtschwind.

Schriftführer Wolfgang Göbel gratulierte verdienten Vereinsmitgliedern zu deren Geburtstagsjubiläen. Im Rahmen der 120-Jahr-Feier des Vereins im letzten Jahr wurden Alois Lunz und Manfred Hahn für 40 Jahre, Erwin Ruß für 50 Jahre und Werner Hahn für 60 Jahre aktives Singen geehrt. Bereits seit 20 Jahren besitzt Alois Wagner die Auszeichnung des Ehrenchorleiters.

Neben den Auftritten bei Geburtstagen verschönerte man auch die Festgottesdienste in der Pfarrkirche Sankt Leonhard von Zentbechhofen. So gestaltete die Chorgemeinschaft die heilige Messe zur Einführung von Pfarrer Thomas Ringer als Pfarradministrator von Zentbechhofen.

Vorstand bleibt komplett im Amt

Nach den Jahresberichten erläuterte Kassier Alois Lunz die Finanzen für die drei zurückliegenden Jahre. Bedingt durch eine Reihe von Geburtstagen und damit verbundenen Geschenken entstand ein Minus in der Kasse. Anschließend bewertete Chorleiter Vitus Kramer die Aktivitäten des Chors. Die wenigen Auftritte waren durchwegs gelungen und es seien keine großen Fehler passiert. Dies bestätigten auch immer wieder die anwesenden Zuhörer. Kramer meinte aber auch, dass neue Sänger in manchen Stimmlagen für die gute Qualität des Chores notwendig wären, und wünschte sich eine regere Beteiligung der Sänger an den Singstunden.

Große Geschlossenheit zeigte sich bei den Wahlen des Vorstands. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Manfred Hahn und sein Stellvertreter Heinz Lieberth. Wolfgang Göbel ist Schriftführer. Alois Lunz und Werner Hahn kümmern sich um die Finanzgeschäfte. Vergnügungswart Rainer Burkard sorgt für die Bewirtung der Sänger und die Beisitzer bilden Benedikt Lunz, Erhard Spindler, Roland Kratz und Bertram Reichel, der auch für den Internetauftritt des Vereins verantwortlich zeichnet. Die Kasse prüfen zukünftig Bernhard Bräunig und Bertram Reichel.

Wolfgang Göbel