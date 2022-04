Intergalaktischer Endspurt im Stadtmuseum Herzogenaurach : Noch bis zum Ostermontag , 18. April, kann man in der Star-Wars-Sonderausstellung Ausstellungsstücke aus dem Star-Wars-Universum bestaunen.

Seit 1977 der erste Film in die Kinos kam, verfolgen Millionen von Menschen in aller Welt die Abenteuer der Sternenkrieger in fernen Galaxien. Noch bis zum 18. April ( Ostermontag ) zeigen die Mitglieder des Vereins Star Wars Fans Nürnberg e.V. eine Auswahl ihrer Schätze. Von verschiedenen Figuren über lebensgroße Statuen bis hin zu Plakaten und Bildern gibt es einiges für kleine und große Star-Wars-Fans zu bewundern.

Kostenloser Eintritt

Der Eintritt ist kostenlos – freiwillige Spenden gehen an den Klabautermann e.V., der sich am Klinikum Nürnberg-Süd für chronisch kranke, behinderte und frühgeborene Kinder einsetzt.

In den Osterferien ist das Stadtmuseum Herzogenaurach am Kirchplatz 2 nach eigenen Angaben donnerstags von 17 bis 20 Uhr und an den Osterfeiertagen Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Karfreitag ist das Museum geschlossen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Besucher werden gebeten, eine Maske zu tragen. red