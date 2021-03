Die Erlanger Stadtbibliothek öffnet am Donnerstag, 11. März, wieder für die Ausleihe und Rückgabe von Medien. Unter Einhaltung der aktuell geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften werden die Kinder- und Jugendbibliothek sowie der Regalbereich im ersten und zweiten Obergeschoss dann wieder öffentlich zugänglich sein.

Die Internet- und Arbeitsplätze stehen vorerst nicht zur Verfügung. Der Zugang erfolgt über die Hauptstraße beim Café Bassanese. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. Der Aufenthalt in der Bibliothek soll so kurz wie möglich gehalten werden. Aufgrund der begrenzten Einlasszahlen kann es zu Wartezeiten kommen. Der Bestell- und Abholservice in der Hauptstelle wird eingestellt. Für die Fahrbibliothek gilt weiterhin der Bestell- und Abholservice per Telefon (09131/862355) oder Online-Bestellformular.

Service für Eingeschränkte

Mobil eingeschränkte Personen oder Angehörige einer Corona-Risikogruppe können den Medienlieferservice nutzen und sich Bücher und Medien innerhalb von Erlangen nach Hause liefern und wieder abholen lassen.

Weitere Infos gibt es auf der Hompage www.stadtbibliothek-erlangen.de. red