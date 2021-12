Erneut haben sich die Sportlerinnen und Sportler des Höchstadter Kursstudios für die Adventskalenderaktion „ Freude schenken – Freude erleben“ engagiert. Heuer wurde nicht nur die Demenzwohngruppe am Höchstadter Schlossberg bedacht, sondern auch das Tierheim in Oberndorf, das der Tierschutzverein Höchstadt und Umgebung betreibt.

Und diese Idee fand eine riesige Resonanz. So konnten vier große Kisten an Futter, Spielzeug und alles, was Tiere – besonders die über 80 Katzen – lieben, übergeben werden. Zusätzlich wurden von einzelnen Mitgliedern Geld gespendet. Schätzungsweise 600 Euro Sach- und Geldspenden kamen zusammen.

Melanie Pavelka, die Tierheimleiterin, freute sich sehr über diese Spenden, die der Verein auch dringend benötigt. Bei der Übergabe vor Ort konnten sich Franziska Gerner und Elmar Gerner ein Bild machen und sahen engagierte ehrenamtliche Helfer und viele zu betreuende Tiere.

Bereits zum zweiten Mal kamen die neun Bewohner der Demenzwohngruppe am Höchstadter Schlossberg in den Genuss der Adventskalenderaktion. Die Mitglieder des Höchstadter Kursstudios hatten sich viele Gedanken gemacht und individuelle Geschenke vorbereitet. Teilweise waren auch persönliche Worte den Geschenken beigefügt. So kann vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Geschenk ausgepackt werden.

„Das soziale Engagement in unserem Kursstudio ist uns allen wichtig, denn uns geht es gut“, sagt Sophie Gerner. „Wir können, trotz der vielen Corona-Auflagen, unseren Sport betreiben und haben täglich soziale Kontakte und Freude . Diese Freude können wir zumindest in der Zeit vor Weihnachten weitergeben.“ red