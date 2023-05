Kürzlich wurde das von der Stadt Schlüsselfeld neu angeschaffte Kleinkind-Spielgerät auch offiziell von Bürgermeister Krapp an die zahlreich erschienenen Heuchelsheimer Kinder übergeben. Mit dem neuen Spielgerät bietet der sehr schön im Tal der Ebrach unmittelbar am Dorfgemeinschaftshaus gelegene Spielplatz jetzt für alle Altersgruppen die passendenden Spielmöglichkeiten an.

Die Anschaffung wurde mit 80 Prozent der Nettokosten über das Regionalbudget der „Ile Franken3“ gefördert. Den Rest der Kosten übernahm die Stadt Schlüsselfeld. Die anwesenden Kinder bedankten sich herzlich bei Bürgermeister Krapp und nahmen anschließend das neue Gerät auch gleich in Beschlag. red