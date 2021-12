Die Kindergärten St. Franziskus und St. Martin in Herzogenaurach durften sich über zwei neue Move-it-Boxen freuen, die die Vertreter der Gebietsverkehrswacht, Wolfgang Gerstberger und Gernot Erler , in den vergangenen Tagen vorbeigebracht haben.

Mit dem Inhalt, der sich in den Boxen befindet, können Farb- und Bewegungsspiele unter Anleitung der Erzieherinnen durchgeführt werden. Diese Beschäftigungen werden der Schärfung der Sinneswahrnehmung der Kleinen im Vorschulbereich dienen können.

Aktionstag kam gut an

Im Kindergarten St. Franziskus wurde bereits ein Aktionstag gemäß einem Programm der Landesverkehrswacht mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen auf Anregung und Anleitung durch Gernot Erler durchgeführt. Alle Beteiligten nahmen mit viel Freude daran teil.

Wenn die Begleitumstände es zulassen werden, sollen solche Aktionstage auch in Zukunft wiederholt werden, teilte die Gebietsverkehrswacht in einer Pressemitteilung mit. Auch der Kindergarten St. Martin zeigte bereits Interesse an dieser Aktion. red