1994 wurde in Eriwan die „Küche der Barmherzigkeit “ gegründet. Dort erhalten bedürftige Menschen von Oktober bis April oder Mai, je nach Finanzlage , täglich eine kostenlose warme Mahlzeit. In diesem Winter gilt es, auch armenische Flüchtlinge aus Berg-Karabach (75 Personen) und aus Syrien (68 Personen) zu versorgen.

Corona wütet auch in Armenien verheerend. Deshalb kommen nur 50 Personen zum Essen in das „Haus der Hoffnung“. Den Flüchtlingen wird das Essen in ihre Unterkünfte gebracht. In der Zeit von April/Mai bis Oktober gibt es normalerweise keine Mahlzeiten. Da ist das Leben etwas leichter: Es fallen keine Heizkosten an, Obst und Gemüse sind relativ günstig. Die großzügigen Höchstädter Spenden haben es aber möglich gemacht, die Flüchtlinge während des letzten Sommers mit Essenspaketen zu unterstützen.

Die hohe Arbeitslosigkeit von 15,6 Prozent erschwert den Flüchtlingen die Eingewöhnung enorm. Hilfe ist also weiter dringend notwendig. Spenden können auf das Konto mit der Internationalen Bankkontonummer (IBAN) DE 60 7606 9559 0100 840 610 überwiesen werden. red