An tristen Tagen Hoffnung schenken und damit gleichzeitig denjenigen Menschen etwas Gutes tun, die schwer krank und im letzten Abschnitt ihres Lebens sind, das ist das Ziel der Regenbogenaktion des Rotaract Clubs Erlangen . Die Mitglieder hatten Dutzende von Armbändern aus Edelsteinen in Regenbogenfarben geknüpft und verkauft. Den Spendenscheck mit dem aufgestockten Erlös in Höhe von 1000 Euro übergab Alessa Sailer, die Vizepräsidentin des Rotaract Clubs Erlangen , an Professor Dr. Christoph Ostgathe, Leiter der palliativmedizinischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen . „Mit unserer Aktion wollen wir einerseits auf die wertvolle Arbeit im Bereich der Palliativ- und Hospizversorgung aufmerksam machen“, erklärte Alessa Sailer. „Andererseits sollen die Armbänder den Trägern Hoffnung, Zuversicht und Kraft schenken.“

„Wir freuen uns sehr, dass auch junge Menschen an diejenigen denken, die unheilbar krank sind und den Großteil ihres Lebens bereits hinter sich haben“, sagte Professor Ostgathe bei der Übergabe. red