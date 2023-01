Die Valuniq Pension Consulting GmbH hat 3500 Euro an ihren Freund, Geschäftspartner und Kollegen Enrico Higgs gespendet. Higgs ist an einem rezeptiven Tumor in der Hüfte sowie an zwei Metastasen in der Lunge erkrankt.

Der Spendenaufruf war laut Pressemitteilung durch ein Video über die sozialen Medien erfolgt. In dem Video sprach Enrico Higgs ebenfalls ein paar Worte. Der Vater von zwei Mädchen entschied sich aus diversen Gründen gegen die klassische Medizin. Seine Behandlung mit Methoden der Alternativmedizin kostet über 600 Euro pro Woche. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse nicht. Durch die Spende will das Unternehmen für ein paar Wochen die finanzielle Last der Familie verringern.

Der offizielle Spendenaufruf endete im Dezember. Das extra eingerichtete Paypal-Konto bleibt jedoch weiterhin geöffnet. Wer dem Patienten und seiner Familie helfen will, kann per PayPal an spenden@valuniq-pc.de überweisen.

Als Sponsor der Nürnberger Ice Tigers konnte das Team der Valuniq Pension Consulting GmbH auf die Unterstützung des Vereins zählen. Dieser stellte ein von allen Spieler unterzeichnetes Trikot zur Verfügung, welches unter den Spendern als Dankeschön verlost wird. Dank der Firma Orange Key wurde dieses Trikot kurzerhand designet und bedruckt. red