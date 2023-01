Das Hilfswerk „Human aktiv“ der Neuapostolischen Kirche unterstützt ein Projekt der „Laufer Mühle“ mit 2000 Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kirche hervor.

Die Laufer Mühle ist eine sozialtherapeutische Einrichtung, die über rund 150 Plätze im Bereich der besonderen Wohnform (offen und beschützend) sowie im ambulanten Bereich verfügt. Rund 150 Mitarbeiter, einige davon auch ehrenamtlich, wollen die Bewohner in ein selbstbestimmtes und abstinentes Leben führen. Die Klienten leiden unter chronischen Suchterkrankungen (Alkohol, Drogen, Medikamente) sowie an den Folgeerkrankungen.

Das Rezept der Laufer Mühle ist nach Angaben der Betreiber eine besondere Form der Wertschätzung, die den betroffenen Menschen entgegengebracht wird.

Ausbildung zum Co-Therapeuten

Sie werden unter anderem durch die persönliche Betreuung, Teilhabe an der Gesellschaft und am Arbeitsleben sowie der Vermittlung von Sinnhaftigkeit und Perspektiven begleitet. Dies geschieht auch durch eigene Qualifikation: Mit der IHK Akademie für Mittelfranken haben Verantwortliche der Laufer Mühle einen Lehrgang entwickelt, der Bewohner schon während der eigenen Therapie die Möglichkeit bietet, sich als Ex-User und damit als Co-Therapeuten ausbilden zu lassen.

Diese Ausbildung soll nachhaltig wirken, da unter anderem das Erfahrungswissen über Suchtentstehung und Rückfall-Prophylaxe dem „Betroffenen“ zunutze kommt, der sich somit zum Experten weiterentwickeln kann. Ein solcher Lehrgang wird im März von erfahrenen Therapeuten mit rund fünfzehn Teilnehmern durchgeführt und mittels Spenden finanziert.

An den Fähigkeiten wachsen

Einen wesentlichen Beitrag leistete hierzu die Spende der Neuapostolischen Kirche mittels ihres Fördervereins „human aktiv“. Michael Thiem, Geschäftsführer der Laufer Mühle, bedankt sich für die Spende und fasst dieses Projekt so zusammen: „Wir wollen den betroffenen Menschen Hilfestellung geben, damit sie ihr Leben meistern und an ihren Fähigkeiten wachsen können.“

Zuwendung zu Menschen

Oliver Wellner, Gemeindevorsteher der Kirchengemeinde Höchstadt an der Aisch, erläutert, dass die Neuapostolische Kirche ihren primären Auftrag in der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi und der Seelsorge sieht. Daneben habe die Zuwendung zu Menschen in Not besondere Bedeutung.

So wollen die Verantwortlichen Zeichen christlicher Nächstenliebe setzen und so in gewisser Weise Linderung schaffen. „Wir freuen uns, dieses Projekt mit einer Spende unterstützen zu können“, betont Wellner. red