In Niederndorf gestaltet der Josefsverein das Leben in der Pfarrei St. Josef maßgeblich mit. Die Frauengruppe ist ein wichtiger Bestandteil, aus ihren Reihen konnte nun eine namhafte Spende an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) übergeben werden.

Der Frauenkreis organisiert seit Jahren Feste und bringt sich bei Veranstaltungen wie der Weihnachtsfeier oder dem Muttertag ein. Durch dieses Engagement erlösten sie über einige Zeit 2325 Euro.

Dieses Geld sollte nach Überzeugung des Frauenkreises einer sozialen Einrichtung zugutekommen. Nach einigen Recherchen erfuhren sie vom ASB-Wünschewagen – letzte Wünsche wagen –, dessen Initiatoren es sich zum Ziel gesetzt haben, schwerkranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen: sei es, mit einem Patienten an die See zu fahren, eine Stadtrundfahrt zu unternehmen, einen Freund zu besuchen, aber auch einen Interessenten zum Heavy-Metal-Festival nach Wacken zu bringen.

Fahrzeuge mit diesem Aufgabengebiet gibt es in Bayern im Allgäu, in München sowie eines für Franken und die Oberpfalz, letzteres ist auch im neuerrichteten ASB-Zentrum in Herzogenaurach stationiert.

Bei der Übergabe des Geldes konnten die Niederndorfer den Wagen inspizieren, außerdem erläuterten Jarno Lang, Landesgeschäftsführer des ASB, und Projektkoordinatorin Andrea Bänker die Einsatzmöglichkeiten des Wünschewagens.

Eine weitere Spende des Niederndorfer Josefsvereins ging an die Herzogenauracher Tafel. Denn durch die Frauengruppe konnten an Mariä Himmelfahrt mit dem Verkauf von Kräutersträußen 278 Euro erzielt werden. Der Vorstand des Josefsvereins verdoppelte den Erlös, so dass 556 Euro an die Herzogenauracher Tafel übergeben werden konnten.

Manfred Welker