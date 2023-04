Erstmals seit 2019 hat die SpVgg Zeckern ihre Jahreshauptversammlung wieder im Sportheim Köhlerstuben durchgeführt. Vorsitzender Gerhard Wagner begrüßte 47 Mitglieder , besonders Ehrenvorsitzenden Georg Bögelein und die Ehrenmitglieder Georg Emrich, Manfred Endres , Martin Schuster und Josef Simon sowie Bürgermeister Ludwig Nagel und Gemeinderäte.

Der Vorsitzende berichtete über die Veranstaltungen und den Mitgliederstand sowie über bauliche Angelegenheiten des Vereins. Die Kerwa, die zusammen mit dem Dorf- und Kameradschaftsverein, der Feuerwehr Zeckern und dem Musikverein Zeckern durchgeführt worden war, sei die erste Veranstaltung nach den Coronabeschränkungen gewesen. Mit dem Johannisfeuer auf dem B-Platz sowie dem Weinfest und dem Winterzauber, die im Händelstodl stattfanden, berichtete Gerhard Wagner über weitere, allesamt gut besuchte und beliebte Veranstaltungen.

Laut der Pressemitteilung des Vereins denkt die Spielvereinigung auch immer an die, denen es nicht so gut geht. So seien 510 Euro an die örtliche Ukrainehilfe und 1000 Euro an die Erlanger Tafel gespendet worden.

Negative Entwicklung

Etwas sorgenvoll blickte der Vorsitzende auf die Mitgliederentwicklung. Aktuell habe die SpVgg 618 Mitglieder und damit 31 weniger als im Vorjahr.

Vor allem in den Abteilungen des Hallensports sei eine negative Entwicklung zu sehen, was mitunter daran liegen könnte, dass die Sporthallen aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung standen. Bei der Judoabteilung musste der Trainingsbetrieb sogar ganz eingestellt werden.

Im Herbst konnte die Flutlichtanlage erweitert und erneuert werden. Ein Großteil der angefallenen Kosten von fast 50.000 Euro konnte durch Fördergelder finanziert werden.

Wagner hob noch das besonders erfolgreiche Jahr der ersten Fußballmannschaft heraus. Die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga sei nur knapp verpasst worden. Die Tennisabteilung habe ihr 30- jähriges Bestehen gefeiert.

Schatzmeisterin Traudl Witschonke berichtete von einem positiven Jahresergebnis und einem finanziell gut dastehenden Verein. Langfristige Darlehen hätten um 12.000 Euro getilgt werden können.

In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Ludwig Nagel bei allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement sowohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. „Die Gemeinde wäre um einiges ärmer, gäbe es die Veranstaltungen der SpVgg nicht“, erklärte der Bürgermeister .

Anschließend standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm: Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Volker Barufke, der nicht anwesend sein konnte, und Walter Noppenberger. In der Laudatio wurden ihre jeweiligen Verdienste herausgestellt.

Zahlreiche Ehrungen

Für 25 Jahre wurden geehrt: Julian Bögelein, Elke Emrich, Rebecca Fagone, Herbert Marr, Melanie Sandel, Klaus Sapper, Marita Sprödefeld, Roland Stopfer und Lorena Tippelt.

Für 40 Jahre: Marita Dippacher, Peter Dörner, Erich Fleischer, Konrad Gumbrecht, Alexander Körner, Roland Lauterbach, Oskar Maier und Irmgard Müller.

Für 50 Jahre: Volker Barufke, Thomas Kaiser, Georg Übel, Ewald Wagner, Gerhard Wagner und Andreas Willaczek.

Für 60 Jahre: Manfred Endres , Ernst Hicke und Josef Simon .

Anschließend berichteten die Abteilungsleiter über sportliche Leistungen und Ergebnisse. Siggi Seiler hob besonders heraus, dass die erste Fußballmannschaft seit mittlerweile mehr als zehn Jahren mit nur zwei Trainern ausgekommen sei. Lars Daniel und Manuel Kilger hätten für Kontinuität gesorgt, was selbst im Amateurfußball nicht üblich sei.

Zum Abschluss bedankte sich Gerhard Wagner bei allen Abteilungen, Helfern, Sponsoren, beim Bürgermeister und der Gemeinde für die Unterstützung und die sehr gute Zusammenarbeit und gab noch einen kurzen Ausblick auf die anstehende Kerwa. Sie findet vom 18. bis 21.Mai statt. Weiterhin steht das Johannisfeuer am 18.Juni sowie das Dorffest am 23. Juli auf dem Programm. red