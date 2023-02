Die Sontowski&Partner-Gruppe unterstützte mit ihrer Weihnachtsspendenaktion das Kinderpalliativteam der Kinder- und Jugendklinik des Uniklinikums Erlangen und den Universitätsbund Erlangen-Nürnberg mit jeweils 5000 Euro.

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der S&P-Gruppe wurden darüber hinaus 2600 Euro an die Erlanger Tafel gespendet. Bereits seit mehreren Jahren spendet die S&P-Gruppe in ihrer Weihnachtsaktion an den Universitätsbund der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) und das Palliativteam der Kinder- und Jugendklinik des Uniklinikums Erlangen . „Wir möchten mit unseren Spendenaktionen diese sehr wichtige Arbeit regelmä-ßig unterstützen“, erklärt der Geschäftsführer der Sontowski&Partner-Group, Sven Sontowski. Das Kinderpalliativteam betreut unheilbar kranke Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien in ganz Nordbayern. Die Kinderärzte , Kinderpflegefachkräfte, Sozialpädagogen, Seelsorger und Psychologen versuchen, den Kindern ein möglichst hohes Maß an Lebensqualität im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Das Team stattet Hausbesuche ab, bietet telefonische Beratung und eine 24-Stunden-Rufbereitschaft an, erstellt Notfallpläne und vieles mehr.

Auch an den Universitätsbund der FAU ging erneut eine Spende von 5000 Euro. Der Universitätsbund Erlangen-Nürnberg ist ein Zusammenschluss von Freunden und Förderern der FAU und unterstützt wichtige Forschungsprojekte der Universität. Kirsten Bauseler