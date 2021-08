Ein Haus auf Sylt inmitten der Dünen und nur wenige Minuten zu Fuß von gleich zwei Stränden entfernt – da lässt es sich drei Wochen lang ziemlich gut aushalten. Das fanden auch 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren. Aus dem ganzen Landkreis kamen sie zusammen, um im Reisebus die Insel Sylt anzusteuern.

Durch die Vollverpflegung des Fünf-Städte-Heims Hörnum konnten alle genug Kraft sammeln, um sich beim Brandungsbaden gegen die Wellen zu stellen, einmal um die Südspitze zu wandern, die Orte Hörnum, Westerland und List zu erkunden oder beim Sandburgenwettbewerb alles zu geben.

In der Freizeit konnten die Kinder und Jugendlichen zwischen verschiedenen Angeboten wählen und so tobten sich die einen etwa beim Volleyball auf dem riesigen Sportplatz aus, während andere lieber in kleiner Runde Karten spielten, batikten oder bastelten. Einen Rahmen bildeten die immer wieder auftauchenden Kollegen des sagenumwobenen Meermannes Ekke Nekkepenn, die den coronoakonformen Teams verzwickte Aufgabe mitbrachten. Für die Jugendlichen aus dem Landkreis stellte das natürlich kein Problem dar red