Novum bei der Soldatenkameradschaft Niederlindach : Mehrheitlich und nach einer etwas heißen Diskussion wurde bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim des 1. FC Niederlindach die Aufnahme von Frauen in den Soldaten- und Kameradschaftsverein Niederlindach beschlossen.

Zur gut besuchten Versammlung begrüßte Vorsitzender Stefan Weber auch Bürgermeister Horst Rehder, darüber hinaus ehrte er langjährige Mitglieder.

„Leider sind Frieden und Freiheit in Europa keine Selbstverständlichkeit mehr. An Europas Grenzen ist wieder Krieg und es sterben täglich junge Menschen sowie Zivilisten und die Folgen des Krieges sind auch bei uns spürbar“, betonte der Vorsitzende zu Beginn der Versammlung.

Beim Totengedenken wurde deshalb auch an die Opfer in der Ukraine ebenso gedacht, wie an alle Menschen, die in den letzten Tagen und Monaten ihr Leben durch kriegerische Auseinandersetzungen ihr Leben verloren haben.

Der Vorsitzende erinnerte in seinem Rückblick an die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres. Darunter waren auch Gratulationen zu einer Hochzeit, bei elf runden Geburtstagen und mehrere Krankenbesuche.

Abordnungen mit der Fahne seien auch beim Jubiläum in Röttenbach, in Vierzehnheiligen, zu Fronleichnam in Hannberg und beim Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Ober- Mittel-Untermembach gewesen.

Als einen großen Erfolg bezeichnete Stefan Weber die traditionelle Heringskerwa, die dem Vereinskonto wieder ein Plus einbrachte. Auch das Ergebnis der Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge habe ein gutes Ergebnis erbracht. Den Jahresabschluss habe die Weihnachtsfeier gebildet.

Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Helfern und Helferinnen und bei der Vereinswirtin Andrea Batz mit einem Blumenstrauß.

In diesem Jahr würden die Planungen für das Gründungsfest zum 100. Bestehen im Jahr 2024 beginnen. Der Bürgermeister wolle im Gemeinderat die Renovierung des Ehrenmals und dessen Areal auf die Tagesordnung setzen.

Zum Abschluss der Versammlung lud der Verein die Mitglieder zu Bratwurst mit Sauerkraut ein.

Geehrt wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft Christian Fesser,

für 40 Jahre Erwin Karpstein, für 50 Jahre Bernhard Gumbrecht, Heinrich Gumbrecht, Konrad Gumbrecht und Manfred Schulz.

Die silberne Nadel des Volksbundes erhielten Theo Ort und Heinz Hedwig für 50 Jahre Treue. Richard Sänger