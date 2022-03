Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Aschbach und der Krieger- und Kameradschaftsverein Heuchelheim luden am vergangenen Sonntag zum Platz am Kriegerdenkmal in Aschbach ein, um für Frieden in der Ukraine und ganz Europa einzutreten. Vorsitzender Rainer Herdegen aus Aschbach erinnerte in seiner Ansprache an den 24. Februar 2022, an den Tag, an dem sich die Welt veränderte. Der russische Präsident Putin griff mit seiner Armee die Ukraine an. „Die schrecklichen Bilder von den verzweifelten und verletzten Menschen, die uns aus den Kriegsgebieten erreichen, stimmen uns traurig und machen uns wütend“, so Herdegen.

Treten doch die Soldaten- und Kriegervereine für Frieden , Freiheit ein, so war es den beiden Vorsitzenden Feller und Herdegen ein besonderes Anliegen, mit der Friedensaktion auf die Schrecken, das Leid und die Auswirkungen dieses sinnlosen Krieges öffentlich aufmerksam zu machen.

Bürgermeister Johannes Krapp erklärte, dass Krieg immer mit viel Leid, Tod und Zerstörung verbunden sei. „Trotzdem haben wir wieder Krieg in Europa, Krieg in der Ukraine, nicht weit weg von uns. Es sind Millionen Menschen auf der Flucht, es gibt unzählige Todesopfer, Opfer, die in Frieden und Freiheit leben wollten. Der Krieg rückte viele Gesellschaften wieder enger zusammen. Rechtsstaatlichkeit ist gefragt und dafür müssen wir uns einbringen und bereit sein, auch Opfer, die durch die ausgesprochenen Sanktionen eintreten, hinzunehmen und zu akzeptieren.“ Feller lud für Sonntag, 27. März, um 18 Uhr nach Heuchelheim zur nächsten Kundgebung für den Frieden in der Ukraine und ganz Europa ein.