Die Feier der Diamantenen Kommunion in Herzogenaurach war ein großes Fest. Gläubige des Jahrgangs 1953/1954 nahmen an den Feierlichkeiten zur Erinnerung an ihre Kommunion vor 60 Jahren teil.

Die meisten der Jubelkommunikanten sind inzwischen nicht mehr berufstätig oder kommen von außerhalb, lassen es sich aber nicht nehmen, an diesem Tag dabei zu sein. Die reine Mädchenklasse war natürlich im Mädchenschulhaus am Kirchenplatz zu Hause, Brigitte Lukasczyk und Margit Kreiner können sich noch an die Lehrerinnen erinnern, von denen die Schülerinnen unterrichtet wurden: Amanda Klinger, Olga Hammer, Mater Rosalie Göller und Johann Zuber. Auch die „Buben“ waren teilweise im Mädchenschulhaus, teilweise in der Carl-Platz-Schule untergebracht. Unterrichtet wurden sie von den Lehrern Kuno Wachter, Amanda Klinger, Maria Rudelt, Michael März, Hans Dahms und Hans-Dieter Galle. In Hammerbach wirkten die Lehrer Oskar Strobach und Marliese Rehm, in Haundorf Adalbert Witzani, Barbara Riedl und Editha Ellrodt.

Viele der ehemaligen Schülerinnen und Schüler verblieben in der Region, das Berufsleben führte sie zur Firma Schaeffler, aber auch Friesecke und Hoepfner in Erlangen. Zu Zeiten ihrer Erstkommunion im Jahr 1963 wurde Stadtpfarrer Leonhard Ritter von den Kaplänen Georg Eizenhöfer und Johann Spörlein unterstützt. Pfarrer Alfred Will betreute das Liebfrauenhaus. In der Pfarrei wirkten auch Studienprofessor Karl Jessen und Pfarrer i. R. Friedrich Meier, der als Verweser des Ritz-Welkerschen-Frühmeßbenefiziums im Kinderheim in der Edergasse lebte.

Der Gottesdienst am Samstag in der Stadtpfarrkirche wurde durch Stadtpfarrer Dr. Michael Pflaum gestaltet. Nach der festlichen Meßfeier setzten sich die Jubelkommunikanten im Bayerischen Hof zusammen, wo sie sich über ihre Erlebnisse austauschen konnten. Manfred Welker